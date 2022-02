Attenzione: falsi tecnici di Viacqua segnalati in provincia

Falsi tecnici Viacqua segnalati a Sovizzo



Il servizio clienti di Viacqua ha ricevuto nella mattinata di ieri una segnalazione sulla possibile presenza di finti tecnici della società a Sovizzo.

Stando a quanto comunicato, alcuni individui si sarebbero presentati come tecnici inviati da Viacqua per verificare la presenza di sostanze inquinanti nell’acqua, adducendo la necessità di staccare l’energia elettrica e di poter entrare in casa per un controllo.





Si ricorda l’importanza di essere sempre cauti davanti a questi approcci fraudolenti. La normale attività di controllo e intervento di Viacqua non richiede di entrare nelle abitazioni degli utenti, né tantomeno di richiedere eventuali pagamenti agli utenti.

Il personale della società utilizza solo mezzi aziendali ben riconoscibili dalle insegne che riportano il logo aziendale ed è sempre munito di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800 154 242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13).



In caso di ulteriori sospetti si consiglia di contattare sempre le Forze dell’Ordine, avendo comunque l’accortezza di non far entrare nessuno all’interno della propria abitazione.