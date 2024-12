Atletica Pedemontana lancia l’ecosistema territoriale per il lavoro con la formula Scuola-Atletica-Lavoro

Formare i giovani con il nuovo paradigma di alternanza Scuola-Atletica-Lavoro a beneficio delle imprese dell’asse pedemontano regionale (sotto: la locandina)

Creare un vero e proprio “ecosistema territoriale” per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro la sfida che Atletica Pedemontana Veneta – fondata da GS Marconi Cassola, Atletica Arzignano, Atletica Ovest Vicentino, a cui si è unita di recente Novatletica Città di Schio – lancerà venerdì 13 dicembre alle ore 11 presso il Complesso Universitario di Vicenza (Viale Margherita, 87- SALA 3).

Il convegno, condotto dalla giornalista Barbara Todesco, avrà come ospite d’eccezione lo scledense Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse e vedrà tra il pubblico, oltre a numerosi rappresentanti del mondo imprenditoriale, anche gli studenti del Corso di Management delle Attività Sportive Innovative e Sostenibili dell’Università di Verona, che si svolge nella sede berica. I saluti istituzionali spetteranno ad Adamo Dalla Fontana (Presidente Fondazione Studi Universitari di Vicenza) e alla professoressa Barbara Gaudenzi, presidente del corso.

Particolarmente nutrito e qualificato il panel a partire dal presidente della Provincia Andrea Nardin, a cui faranno seguito Andrea Tovo, presidente della sezione Meccanica di Confindustria Vicenza e di Mut Meccanica Tovo, “testimonial imprenditoriale” del progetto, Gianfranco Sasso presidente della Banca delle Terre Venete, la “banca della pedemontana” attenta alla filiera territoriale e alle dinamiche formative, Manuel Barreca chief financial officer di Fis Fabbrica Italiana Sintetici, con il punto di vista di una realtà in espansione attiva nel sostegno allo sport di base, Giorgio Spanevello, direttore ITS Meccatronico Veneto come ente centrale nel progetto APV in continuo contatto con le aziende della regione e da remoto Stefano Mei, presidente della Federazione di Atletica Leggera.

Le linee guida dal progetto – che proporrà un innovativo paradigma triale di alternanza Scuola-Atletica-Lavoro anche per favorire l’attrattività delle imprese verso i giovani della “Genz” – e della sua attuazione saranno rispettivamente illustrate da Christian Zovico presidente di Atl. Pedemontana Veneta e da Andrea Concolato di Job Italia, agenzia incaricata di profilare gli atleti-studenti e condurli in maniera ideale verso le aziende che investiranno nel consorzio sportivo, con precise attività rafforzative del proprio CV. A Tommaso Ruggeri il punto di vista sociologico sulla necessità di creare reti sinergiche o “ecosistemi territoriali” (definizione del sociologo vicentino Daniele Marini) tra associazionismo e imprenditoria, quale antidoto allee comunità fragili. Previsto un video-intervento dell’europarlamentare Elena Donazzan, per 20 anni assessore veneta a Istruzione Formazione e Lavoro, tra le ispiratrici di questa piattaforma e le conclusioni saranno tratte da Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse.

L’ingegnere alla guida di un marchio leader mondiale, icona del made in Italy, racconterà come vede i ragazzi d’oggi, come la sua società selezioni i candidati da inserire nel team aziendale e quanto consideri nel curriculum di un giovane un itinerario sportivo-agonistico, oltre allo sviluppo dell’area pedemontana veneta.

La riflessione riguarderà anche la possibilità per gli atleti di proseguire anche la carriera sportiva e nello stesso tempo garantendo alle imprese il “reclutamento” di persone già abituate a programmare i risultati e puntare agli obiettivi. Alcuni casi di successo della doppia carriera sport-lavoro sono già insiti nel progetto Atletica Pedemontana Veneta come quello di Laura Strati (vicepresidente APV), con decine di maglie azzurre nelle competizioni internazionali e Aida Valente giunta in carriera ai vertici italiani, attuale coach a Cassola. Decisamente di attualità l’esempio attuale del promettente velocista arzignanese Davide Giambellini, dipendente della Mut Meccanica Tovo, incentivato dall’azienda a disporre del tempo necessario agli allenamenti.

Contatti: segreteria@atleticapedemontana.it

338 3509386

Nella foto: i relatori della tavola rotonda “l’evoluzione del territorio vicentino e veneto portata dalla SPV” in occasione la presentazione nazionale di Atletica Pedemontana Veneta del 2 febbraio 2024.

