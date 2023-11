Associazione Nazionale Polizia di Stato: il nuovo direttivo incontra il Questore

Rinnovati i vertici della sezione di Vicenza dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che raduna al proprio interno poliziotti in pensione e in servizio e cittadini appartenenti alla società civile che si rivedono nei principi e nei valori espressi dalla Polizia di Stato. Nelle scorse settimane l’assemblea dei soci ha eletto come nuovo presidente dell’Anps di Vicenza l’ex questore Gaetano Giampietro, che sarà coadiuvato dal vicepresidente Salvatore Stefanizzi, dai consiglieri Tommaso Benigno, Antonino Longhitano, Agostino Scialandrone, Giuseppe Maiorca, Antonio Palermito e dal segretario economo Fausto Jeraci.

Lo scorso 31 ottobre il nuovo direttivo dell’Anps è stato ricevuto per un cordiale incontro dal questore di Vicenza Paolo Sartori.