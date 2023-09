Assemblea Ance, sindaco Possamai: «Casa e alta velocità sono le nostre sfide»

Ieri pomeriggio il sindaco Giacomo Possamai ha preso parte alla tavola rotonda che si è tenuta a Palazzo Bonin Longare in occasione dell’assemblea annuale della Sezione Costruttori Edili e Impianti di Confindustria Vicenza.

Al centro del dibattito, il tema dei Sistemi sostenibili e della rigenerazione urbana.

«Parlare di sostenibilità – ha detto il sindaco Giacomo Possamai -, cuore di questa Assemblea di Confindustria Vicenza, non può che essere un tema che a Vicenza sta a cuore e che come Amministrazione vogliamo fare nostro. Questa riflessione ci porta a guardare a due aspetti in particolar modo. Il primo è il tema della casa. Oggi a Vicenza, come in tante altre città italiane, è difficile trovare un’abitazione e questo vale per qualsiasi fascia di reddito. Il nostro obiettivo sarà trasformare questo enorme problema in uno strumento per stimolare la rigenerazione urbana: nella nostra città c’è ancora tantissimo patrimonio immobiliare inutilizzato. E questo vale sia per tanti edifici pubblici sia per moltissime costruzioni private in centro e nei quartieri. Una chiave per recuperare patrimonio sono sicuramente gli studentati universitari, di cui Vicenza ha enorme bisogno. A partire da San Silvestro, che ormai da 11 anni aspetta un intervento, perché chi viene a studiare a Vicenza possa anche avere l’opportunità di stare qui a risiedere. Il secondo aspetto che vedrà Vicenza trasformarsi nei prossimi anni è il tema delle infrastrutture, in primis per l’attraversamento dell’alta velocità alta capacità ferroviaria. Abbiamo davanti a noi anni che saranno segnati da cantieri impattanti e da interventi che cambieranno molti nostri quartieri: per questo stiamo discutendo con determinazione con Iricav Due e Rfi, per modificare e migliorare gli interventi previsti. Un punto importante è la richiesta di sottoporre la tratta al protocollo Envision, che impone di rispettare standard di sostenibilità ambientale stringenti alle aziende che realizzano l’opera».