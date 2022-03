Arzignano – Un link per l’emergenza ucraina: utile a chi vuol donare e ai profughi per ogni info

Il sindaco Alessia Bevilacqua, e l’ass. immigrazione Enrico Marcigaglia: “Per creare una prima forma di aiuto, abbiamo raccolto le principali info che possono essere di aiuto in questa prima fase dell’emergenza che ha colpito la popolazione Ucraina“ Info sanitarie, info per rifiugiati senza o con ospitalità, contatti Prefettura e Comune.” Per i cittadini Arzignanesi che volessero dare una mano, ci sono 3 sezioni: Offrire un Alloggio; offrire beni di prima necessità; eseguire una donazione.



La Pagina è raggiungibile nel sito EmergenzeArzignano.it



al link dedicato:



www.emergenzearzignano.it/2022/03/06/emergenza-ucraina/





(il sito sarà costantemente aggiornato in base alle evoluzioni dell’emergenza)





LE SEZIONI ATTUALMENTE DISPONIBILI:



– INFORMAZIONI SANITARIE

– RIFUGIATI senza OSPITALITA’

– RIFUGIATI con OSPITALITA’

– CONTATTI COMUNE ARZIGNANO (email dedicata)

PER I CITTADINI DI ARZIGNANO CHE VOGLIONO DARE UN AIUTO:

– OFFRIRE UN ALLOGGIO

– OFFRIRE BENI DI PRIMA NECESSITA’

– ESEGUIRE UNA DONAZIONE