Arzignano – Operaio cade da 3 metri d’altezza: portato in ospedale in gravi condizioni

In aggiornamento

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio ad Arzignano dove un’operaio si è ferito dopo essere caduto da un’impalcatura da un’altezza di tre metri. L’uomo stava lavorando per un’impresa edile e stava installando dei pannelli nell’edificio dell’Autovega in via Bottego. Cadendo avrebbe riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato dai sanitari del Suem 118 all’ospedale San Bortolo di Arzignano con codice rosso.