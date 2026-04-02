Arzignano – Incendio nella notte nell’ex albergo dismesso

L’intervento dei vigili del fuoco ad Arzignano dopo una segnalazione di fumo proveniente dall’edificio abbandonato

ARZIGNANO — Attimi di preoccupazione nella serata di mercoledì 1 aprile, quando poco dopo le 21 è scattato l’allarme per la presenza di fumo all’interno dell’ex hotel Kennedy, struttura chiusa da tempo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno individuato l’origine del rogo: un materasso incendiato all’interno dell’edificio. Le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando che si propagassero ad altre aree dello stabile.

Successivamente, i pompieri hanno effettuato un accurato controllo di tutti i locali, senza però rinvenire alcuna persona all’interno.

Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato causato accidentalmente da qualcuno che aveva trovato riparo nell’edificio abbandonato e che si sarebbe allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Valdagno, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso.