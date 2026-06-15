BASSANOCRONACAVICENZA e PROVINCIA
15 Giugno 2026 - 15.58

Vicentino – Madre con tre bambini fuori strada con l’auto, tutti trasportati in ospedale

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi a Cassola per un incidente che ha coinvolto una madre e i suoi tre figli.

L’allarme è scattato alle 14.06 in viale San Giuseppe, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida di un’auto, con a bordo tre bambini, è uscita dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento al Pronto Soccorso di Bassano del Grappa. La madre e i tre minori sono stati trasportati con due mezzi di soccorso, tutti classificati con un codice di media gravità.

Le loro condizioni, pur richiedendo accertamenti ospedalieri, non sarebbero considerate critiche. Restano da chiarire la dinamica dell’investimento e le circostanze che hanno portato all’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Vicentino - Madre con tre bambini fuori strada con l'auto, tutti trasportati in ospedale | TViWeb Vicentino - Madre con tre bambini fuori strada con l'auto, tutti trasportati in ospedale | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy