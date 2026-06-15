Vicentino – Madre con tre bambini fuori strada con l’auto, tutti trasportati in ospedale

Intervento dei soccorritori nel primo pomeriggio di oggi a Cassola per un incidente che ha coinvolto una madre e i suoi tre figli.

L’allarme è scattato alle 14.06 in viale San Giuseppe, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida di un’auto, con a bordo tre bambini, è uscita dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento al Pronto Soccorso di Bassano del Grappa. La madre e i tre minori sono stati trasportati con due mezzi di soccorso, tutti classificati con un codice di media gravità.

Le loro condizioni, pur richiedendo accertamenti ospedalieri, non sarebbero considerate critiche. Restano da chiarire la dinamica dell’investimento e le circostanze che hanno portato all’incidente.