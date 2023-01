Arrestato il trafficante di esseri umani più ricercato al mondo: un uomo violento e crudele

Èuna cattura storica, assicurano gli Emirati Arabi Uniti. Giovedì 5 gennaio hanno annunciato di aver arrestato il “trafficante di esseri umani più ricercato al mondo” in Sudan durante un’operazione di polizia internazionale condotta con l’Interpol. Oggetto di due avvisi rossi emessi dall’organizzazione mondiale della polizia, Kidane Zekarias Habtemariam era a capo di una rete criminale che ha rapito e defraudato centinaia di migranti dell’Africa orientale desiderosi di recarsi in Europa, ma ne ha anche uccisi alcuni.

L’uomo, di nazionalità eritrea, avrebbe “superato migliaia di vittime in frode e tratta” , secondo un comunicato congiunto del ministero dell’Interno emiratino e dell’Interpol . “Noto per il trattamento particolarmente crudele e violento che ha inflitto ai migranti” , è stato arrestato in Etiopia nel 2020, rileva il documento. È scappato di prigione un anno dopo ed è stato condannato in contumacia all’ergastolo.

“Uno degli assi più importanti della tratta di esseri umani verso l’Europa”

Con l’aiuto dell’Interpol, gli Emirati hanno iniziato a indagare sulla rete criminale di Kidane Zekarias Habtemariam e sulle transazioni finanziarie illegali effettuate da suo fratello. Sono così riusciti a localizzare il contrabbandiere in Sudan, dove è stato arrestato il 1° gennaio da agenti di polizia locale, in collaborazione con le autorità degli Emirati, ha annunciato durante una conferenza stampa Saïd Abdoullah Al-Souwaidi, alto capo del Ministero degli Interni degli Emirati Arabi Uniti.

"Il trafficante di esseri umani più ricercato al mondo non sarà più in grado di commettere le sue azioni spregevoli ", ha affermato in una nota. "Abbiamo messo fine a uno degli assi più importanti della tratta di esseri umani verso l'Europa, che ha colpito migliaia di migranti da Eritrea, Somalia e Sudan, attraverso la Libia verso l'Europa" . Questo arresto infliggerà "un duro colpo a un'importante rotta di contrabbando verso l'Europa" e "proteggerà migliaia di altre persone dallo sfruttamento per mano del gruppo criminale" , sostengono Emirati Arabi Uniti e Interpol .

Stephen Kavanagh, direttore dei servizi di polizia dell’Interpol, ha confermato che il contrabbandiere era il criminale “più ricercato” nei Paesi Bassi, in Etiopia e in molti altri paesi. Anche le autorità emiratine, etiopi, olandesi e sudanesi hanno svolto “un ruolo cruciale” in questa indagine, ha accolto con favore in un comunicato stampa.