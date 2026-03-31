Vicenza – Auto sospetta sfreccia in città: scoperta base dello spaccio, sequestrati 1,3 kg di droga e 4mila euro

Vicenza – Un controllo su strada si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di una persona, alla denuncia di un secondo soggetto e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e denaro contante. È il bilancio dell’attività condotta nel fine settimana dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza.

Tutto è partito da un servizio di controllo economico del territorio, quando una pattuglia ha notato un’auto procedere a forte velocità per le vie del capoluogo, ignorando la segnaletica e mettendo a rischio la sicurezza di pedoni e automobilisti. Fermato il veicolo, i militari si sono insospettiti per l’atteggiamento nervoso del conducente. La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di circa 8 grammi di marijuana, mentre all’interno dell’auto, nel vano portaoggetti della portiera, sono stati scoperti altri tre sacchetti contenenti complessivamente circa 180 grammi della stessa sostanza.

Gli accertamenti immediati hanno consentito di risalire al possibile luogo di approvvigionamento, individuato in una cascina nelle campagne a nord della città. Qui i finanzieri del Gruppo Vicenza hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo ulteriori 1,1 chilogrammi circa di marijuana, oltre a 3.990 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e ritenuti provento dell’attività di spaccio.

All’interno dell’immobile sono stati inoltre sequestrati strumenti utilizzati per il confezionamento della droga: un conta banconote, una macchina per il sottovuoto, una termosaldatrice, tre bilance, rotoli di pellicola e buste in cellophane, oltre a un telefono cellulare. Fondamentale anche il supporto dell’unità cinofila “Pako”.

Nel complesso, l’operazione ha permesso di sequestrare circa 1,3 chilogrammi di marijuana e quasi 4.000 euro in contanti. Un cittadino italiano è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un secondo soggetto è stato denunciato a piede libero come acquirente. Una terza persona, trovata sul posto con circa 0,9 grammi di marijuana, è stata segnalata alla Prefettura per uso personale.