Armi, patenti, droga… le applicazioni diventano il nuovo supermercato dell’illegalità

Al giorno d’oggi, è possibile acquistare o vendere qualsiasi cosa dal proprio smartphone, inclusi prodotti illegali, utilizzando applicazioni consolidate. Snapchat, WhatsApp e Telegram garantiscono l’anonimato ai trafficanti grazie alla crittografia dei dati. Su queste piattaforme, i contenuti sono effimeri o possono essere cancellati con un clic, permettendo ai truffatori di lasciare poche o nessuna traccia dietro di sé. In un interessante reportage di TF1 (testata giornalistica francese) vi è un’intervista ad uno degli utilizzatori di queste applicazioni per fini illeciti.

Il reportage inizia con la testimonianza, a volto coperto, di un trafficante che gestisce tutte le sue attività dallo schermo del suo smartphone. Da cinque anni utilizza l’app di messaggistica Telegram per condurre i suoi affari illegali. “Mi occupo di tutto ciò che riguarda la carta d’identità: carte d’identità, patenti di guida, passaporti, permessi di soggiorno. Gestisco anche tutto ciò che riguarda i dati bancari. Sono in contatto con persone che si occupano del traffico di droga, traffico d’armi, ecc.”, spiega l’individuo davanti alla telecamera.

La sua clientela comprende spacciatori, scassinatori e trafficanti di ogni genere, ma non solo. “Non esistono profili tipo che comprano armi. Sono proprio tutti. Le donne delle pulizie sono venute a trovarmi per comprare un’arma calibro 6,35. È una piccola pistola che arriva quanto un pacchetto di sigarette. Non si sentiva sicura a causa il suo ex marito, e quindi voleva armarsi “, ha detto l’uomo. Secondo lui è un lavoro come un altro: ” Non è un mio problema se lei lo usi o no. La sera dormo tranquillo. Faccio solo il venditore “.

Secondo lui, la richiesta gli garantisce l’impunità. ” I tuoi messaggi, puoi cancellarli quando vuoi, in cinque secondi. Infatti non c’è traccia. Siamo sicuri. La gente non conosce il mio nome, la mia età, dove sono, dove mi trovo e che aspetto ho “, spiega l’individuo. ” Posso andare all’ufficio postale, spedire una [calibro di] 9 mm e mangiare tranquillamente un buon kebab per strada prima di tornare a casa. Nessuno sa cosa ho fatto nella mia giornata. Sarei già in prigione se lo facessi da un città, io ”, ha detto. La sua attività illegale gli frutterebbe in media 30.000 euro al mese.

Telegram, WhatsApp e Snapchat sono stati letteralmente presi dai trafficanti. All’inizio soprattutto spacciatori di droga. Ma oggi troviamo quasi tutto su queste piattaforme. Basta digitare la parola chiave giusta nella barra di ricerca. Nel reportage il giornalista contatta un trafficante che offre centinaia di articoli che imitano quelli di marchi di lusso attraverso il social network Snapchat. Il fattorino che porta la merce dice di guadagnarsi da vivere con questa attività da tre anni e dice di guadagnare a volte tra “ 500 e 1000 euro al giorno ”.

La contraffazione è punibile con 5 anni di reclusione e 450.000 euro di multa. Ma questo non sembra preoccupare il trafficante. ” Una volta mi hanno fatto un controllo. Ho preso una multa di 150 euro”.

Su Snapchat è possibile ottenere anche la patente B, senza dover guidare neanche un’ora. Ci vogliono circa 1000 euro. Un traffico su scala nazionale è stato recentemente smantellato a Besançon (Doubs). L’autoscuola al centro della frode avrebbe venduto tra i 200 ei 300 documenti in due anni. L’importo totale della frode ammonta a 400.000 euro. In questo caso sono state rinviate a giudizio dieci persone, tra cui il manager e un ispettore della patente, in attesa di processo. Ma i clienti continuano a guidare, perché la procedura per invalidare la patente è lunga.