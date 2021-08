Ancora grandine, dal centro città alla Riviera Berica: la conta dei danni

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ancora grandine nel Vicentino. Il maltempo, questa volta, ieri sera si è repentinamente presentato, con una grandinata di chicchi velocissimi e di piccole medie dimensioni in diverse aree limitrofe alla città di Vicenza.

“Dalle prime rilevazioni – segnala Coldiretti Vicenza – le aree più colpite da un forte nubifragio di breve durata, ma con forti raffiche di vento, miste a tempesta di ghiaccio, sono state quelle limitrofe alla città, in particolare i quartieri di Laghetto e la zona Est di Vicenza, nonché la Riviera Berica”.

Le colture per ora interessate, e che saranno oggetto di valutazione di eventuali danni nelle prossime ore, sono i vigneti dell’area berica, zona Longare, San Gaetano, Costozza e Laghetto.

Tecnici ed agricoltori di Coldiretti sono impegnati in queste ore a monitorare l’impatto dell’ennesima sferzata meteorologica ed a chiedere il giusto sostegno per chi svolge un’attività come quella agricola, così esposta ai cambiamenti climatici che provocano fenomeni estremi e di forte ricaduta sulle produzioni.