Anche la Slovacchia impone coprifuoco ai non vaccinati – Esplosione di infezioni in Alta Austria e Salisburghese

“È il coprifuoco per i non vaccinati”, ha detto giovedì in televisione il primo ministro slovacco Eduard Heger.

Da lunedì e per tre settimane, la Slovacchia, con 5,5 milioni di abitanti, imporrà restrizioni più severe alle persone non vaccinate in seguito all’esplosione delle contaminazioni, pari a 8.000 casi martedì.

Durante questo periodo, solo le persone vaccinate o guarite dal Covid-19 negli ultimi sei mesi potranno recarsi in ristoranti, negozi, partecipare ad attività sportive ed eventi pubblici.

La Slovacchia ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi d’Europa, con il 45% della sua popolazione completamente vaccinata, rispetto al 65% in media del continente.

AUSTRIA

Dato il numero di infezioni in Austria, “se non verrà imposto alcun confinamento, non avremo altra scelta che confinare diverse settimane dell’Alta Austria e della nostra vicina provincia di Salisburgo dalla prossima settimana”, ha dichiarato giovedì Thomas Stelzer, governatore dell’Alta Austria, secondo Reuters.

Attualmente, quasi il 66% della popolazione austriaca è completamente vaccinata, il tasso più basso in Europa occidentale.