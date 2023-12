VICENZA – “Scrivete bugie su clima, guerre e pandemie”: imbrattata la sede del Giornale di Vicenza

Blitz nella notte in via Enrico Fermi, a Vicenza. Ignoti firmatosi con la doppia V rossa, divenuta negli ultimi anni il simbolo degli antivaccinisti, hanno imbrattato con scritte in vernice rossa la sede de Il Giornale di Vicenza e filiale vicentina del Gruppo Athesis.

Tra le scritte, “scrivete bugia sul clima guerre crisi e pandemie”, “vax=morte” e “Tv e giornali kapo nazisti complici di vax genocidio”.