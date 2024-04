VENETO – Maxi frode ai danni dell’UE sul Pnrr: decine di arresti, due anche in Austria

Nella corso della mattinata, la Guardia di Finanza di Venezia ha condotto un’ampia operazione volta allo smantellamento di un’organizzazione operante nel Veneto sospettata di aver commesso una frode milionaria ai danni dell’Unione Europea sui fondi Pnrr. Su richiesta della Procura Europea (EPPO), sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 soggetti, di cui 14 sono stati posti agli arresti domiciliari, 8 sono stati rinchiusi in carcere e un individuo, un commercialista, è stato sottoposto all’interdizione dalla professione. Due degli arrestati sono cittadini austriaci. L’operazione è condotta dalle Fiamme Gialle con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.

L’organizzazione era guidata da due individui, uno residente a Verona e l’altro a Rovigo, ma le sue attività si estendevano anche in altre regioni italiane, tra cui il Friuli Venezia Giulia, il Trentino, la Lombardia, la Toscana, il Lazio, la Campania e la Puglia. Inoltre, l’organizzazione aveva basi logistiche anche in Slovacchia, Romania ed Austria. Utilizzava società in difficoltà finanziarie, prossime al fallimento, modificandone la ragione sociale per compiere frodi. Su richiesta del Procuratore Europeo Delegato presso l’Ufficio di Venezia, sono stati effettuati sequestri preventivi per un valore superiore ai 600 milioni di euro.