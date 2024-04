Colli Euganei – 70enne tedesca scivola nel sentiero: ferita

Abano Terme (PD), 29 – 04 – 24

Verso le 10.40 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato dalla Centrale del 118, per una turista tedesca scivolata lungo il sentiero 19 del Monte Ortona. L’escursonista settantenne, che si trovava assieme al figlio non vedente, si era procurata la possibile frattura di una caviglia. La donna è stata raggiunta da 9 soccorritori, compresi tre tecnici trentini, studenti universitari, che si rendono disponibili negli interventi quando si trovano a Padova. Imbarellata, l’infortunata è stata trasportata fino all’ambulanza. I tre soccorritori trentini durante il recupero hanno spiegato al figlio lo svolgimento delle operazioni, per renderlo partecipe di quanto stava accadendo.