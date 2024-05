MALTEMPO – 256 richieste di intervento solo a Vicenza: salvato un senzatetto (video e foto)

VICENZA, 265 LE RICHIESTE DI SOCCORSO PER IL MALTEMPO (nel video sopra intervento a Malo, nella foto: intervento di salvataggio di un senzatetto in contrà Barche)

Dalla mezzanotte del 16 maggio, la sala operativa ha ricevuto 265 richieste d’intervento. Alle ore 14:00, già 154 interventi sono stati risolti con squadre sul posto oppure interventi non più necessari. Al momento stanno operando 10 squadre dei vigili del fuoco con interventi a Isola Vicentina con 4 prosciugamenti in corso, 2 a Pojana Maggiore, Noventa Vicentina, Schio, Vicenza e Costabissara. Il dispositivo di servizio è stato rinforzato con le squadre dei vigili del fuoco volontari di Thiene e Recoaro, richiamo anticipato del personale montante e una squadra proveniente dal comando di Rovigo. Ancora oltre 100 gli interventi in attesa. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dal comandante ing. Andrea Gattuso.

Tra gli interventi da segnalare il salvataggio, poco prima dell’alba, di un signore senza tetto in zona barche a Vicenza, che si trovava in una zona completamente allagata e che i soccorritori hanno raggiunto con un gommone. L’uomo è stato portato al sicuro e ha raggiunto autonomamente un nuovo riparo. Una donna rimasta isolata con la propria bambina in zona Caperse a Vicenza è stata evacuata con un gommone da rafting e portata in zona sicura.