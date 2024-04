VENETO – A fuoco abitazione: gravi danni

Dalle 9:45, di lunedì 29 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in via Villa Ruffini a Ponte San Nicolò per l’incendio probabilmente divampato da una canna fumaria che si è esteso all’abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento di Piove di Sacco e dalla Centrale con due autopompe, due autobotti, l’autoscala il carro aria, una piattaforma aerea e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di turno, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite circoscrivere le fiamme, che si erano già estese al primo piano. Gravi i danni a tutta l’abitazione. Ancora in corso le operazioni di bonifica del tetto con la rimozione del materiale isolante interessato dalle fiamme.