Alta Velocità ed espropri – Potenziato in città ufficio Iricav per avere informazioni

E’ aperto e operativo in città un ufficio informativo di Iricav Due dove ottenere tutte le informazioni e consultare la documentazione tecnica del progetto definitivo relativo alla linea AV/AC Milano–Venezia, tratta Verona-Padova 2° Lotto Funzionale Attraversamento di Vicenza.

“Ho chiesto ai vertici di IricavDue – spiega il sindaco di Vicenza – un rafforzamento dell’ufficio che è aperto su appuntamento con un funzionario a disposizione delle persone interessate. E’ fondamentale la massima disponibilità di chi ha predisposto il progetto per aiutare i cittadini nella comprensione delle procedure che deve essere la più ampia possibile”.

Dopo la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento, avvenuta lo scorso 11 agosto, la documentazione progettuale è consultabile fino al prossimo 9 ottobre dai soggetti interessati dalla procedura di pubblicizzazione dell’opera presso gli uffici del general contractor Iricav Due, in viale Giuseppe Mazzini n.75-77 a Vicenza, previa richiesta di appuntamento tramite email all’indirizzo iricavdue@iricavdue.it o chiamando i numeri 0444/1522209 o 339/5378249 in orario 9.30 – 12.30 dei giorni lavorativi con accesso esclusivamente dalle 9 alle 13 di ciascuna giornata lavorativa. E’ possibile consultare la documentazione anche presso la sede della Regione del Veneto, previo contatto telefonico ai numeri 041 279 4690 – 4663 (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13).

Entro il 9 ottobre i soggetti interessati dagli interventi ed ogni altro avente diritto possono presentare le proprie osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla sede legale della società Italferr S.p.A., via Vito Giuseppe Galati, 71 – 00155 Roma, all’atenzione del responsabile della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti competente per la relativa procedura, oppure tramite PEC all’indirizzo proc-aut-espro@legalmail.it.

Gli elaborati progettuali sono consultabili su questo sito al link