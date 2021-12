Allestisce circolo privato con birra e marijuana in cortile: arrestato cittadino nigeriano

Aveva creato un vero e proprio coffee shop, con cibo, bevande e marijuana nel cortile di casa, allarmando i cittadini e costringendo i carabinieri all’intervento. A seguito di diverse segnalazioni, i militari di Vicenza sono quindi intervenuti al numero 37 di strada di Casale per arrestare Henry Nkem Ohigwu, 40 anni, nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Il blitz è avvenuto martedì mattina: nell’abitazione sono stati trovati circa 170 grammi di marijuana, materiale per confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione. Il giudice ha convalidato l’arresto dell’uomo e poi scarcerato l’uomo chiedendone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I carabinieri sono intervenuti a seguito delle tante segnalazioni ricevute dai residenti della zona, lamentatisi del continuo via vai di persone dall’abitazione di Ohigwu, specialmente in ore serali e notturne. Dopo un periodo in cui i militari hanno tenuto sotto osservazione la casa, confermati i sospetti, sono intervenuti entrando in casa dell’uomo, trovando la droga e il materiale per il confezionamento.

Ohigwu aveva allestito un vero e proprio circolo privato, con una tenda nel cortile con tanto di bancone, scaffali e tende per creare ambienti separati. Il posto sarebbe quindi stato un punto di ritrovo per i suoi connazionali, con tanto pasti caldi e alcolici da servire agli avventori. Ohigwu è stato quindi arrestato e accompagnato in via Muggia. Il presunto spacciatore, in regola e con permesso di soggiorno, ha diversi reati alle spalle per spaccio di droga e ha quindi affrontato il processo per direttissima ma l’avvocato difensore ha chiesto il rinvio dell’udienza per meglio studiare la situazione. I carabinieri ora cercheranno di capire dove l’uomo si riforniva e quale fosse il giro di clienti.