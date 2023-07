Al via l’esodo sulle Autostrade Alto Adriatico: attesi 2 milioni di turisti

Al via l’esodo estivo sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Secondo i dati diffusi oggi dalla concessionaria, sono più di due milioni i turisti attesi nei fine settimana e oltre duecento le persone impegnate a gestire il traffico nei weekend. Le giornate da bollino nero saranno 4, quelle da bollino rosso 10.

La A4 Trieste-Venezia conferma così la sua vocazione di autostrada del turismo, testimoniata anche dai dati dei transiti che, sull’intera rete di competenza della concessionaria, sono in crescita in questa prima parte della stagione (10 giugno – 23 luglio), rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: +5,54% Secondo i tecnici di Autostrade Alto Adriatico, le quattro giornate da bollino nero, con traffico critico, saranno sabato 29 luglio e i sabati 5, 19, 26 agosto. Le giornate da bollino rosso saranno il 30 luglio; il 3, 4, 6, 11, 12, 18, 20, 27 agosto e il primo settembre. Una singola giornata da bollino nero equivale per Autostrade Alto Adriatico all’impiego di circa 200 persone.

Sulla rete sono in vigore una serie di protocolli per fronteggiare eventuali problematiche in caso di code o incidenti, soprattutto nei tratti interessati dalla costruzione della terza corsia e in quelli in prossimità dei cantieri. In particolare, uno dei protocolli prevede l’utilizzo del bypass della A27 (Venezia-Belluno) e la A28 (Conegliano-Portogruaro) con rientro in A4 a Portogruaro. Un altro prevede l’utilizzo della A34 Villesse-Gorizia in caso di code alla barriera di Trieste-Lisert, per raggiungere la Slovenia e le località di mare croate.

Ogni tipo di criticità – informa la concessionaria – viene gestita dal Centro radio informativo.

Per quanto riguarda il traffico, complessivamente dall’inizio dell’anno è in crescita: +6,31% rispetto allo stesso periodo del 2022. In aumento soprattutto i transiti dei veicoli leggeri (+8,60%), mentre i flussi dei mezzi pesanti registrano un +1,01%. A fronte del passaggio sull’intera rete della concessionaria di oltre 27 milioni di veicoli, si sono verificati 73 incidenti con feriti (17 in meno rispetto allo scorso anno) e 3 mortali (6 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022). In calo anche il tasso di incidentalità che è passato da 22,3 incidenti per 100 milioni di veicoli-km registrati nel 2022 ai 22 rilevati nell’anno in corso. ANSA