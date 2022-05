Al Parco Fornaci giornata contro l’omo-transfobia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Le rappresentanze vicentine di Volt Europa, Europa Verde e +Europa, assieme nel riferimento all’Europa unita nelle diversità così come recita lo slogan dell’Ue, si incontrano per il terzo anno consecutivo in occasione della Giornata mondiale contro l’Omo-transfobia (IDAHOBIT).

Anche quest’anno, a sei mesi dalla boccatura in Senato del DDL contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo, vogliamo ribadire il nostro impegno nella prevenzione e nel contrasto all’omofobia e al bullismo.

Nei mesi, i due ciliegi piantati al parco delle Fornaci a simbolo del nostro impegno contro l’omofobia e il bullismo hanno subito, da parte di ignoti, atti di vandalismo, deturpamento, sino alla distruzione di uno dei due alberelli, come riportato anche da alcuni organi di stampa.

Tutto ciò non ci scoraggia, ma rafforza ed eleva la nostra passione per la costruzione di una società più inclusiva e civile.

Per questo invitiamo la cittadinanza a unirsi a noi domenica 15 maggio dalle ore 16 al parco delle Fornaci, indossando abiti con colori che richiamano la bandiera arcobaleno, per donare al parco e alla comunità una nuova pianta.

Volt Europa https://www.facebook.com/voltvicenza/

● Europa Verde – Verdi https://www.facebook.com/verdivicenza/

● Più Europa https://www.facebook.com/piuEuropaVicenzaeProvincia/

Che ogni giorno sia la giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia e il bullismo.