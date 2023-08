Agosto da leggere

Agosto vuol dire sole, relax e l’annosa scelta tra mare o montagna per ricaricare le pile in vista di un nuovo anno lavorativo. In queste occasioni, nonostante i gusti e preferenze differenti, c’è una cosa che non manca mai nella valigia di ogni vacanziere che si rispetti, uno o più titoli da leggere.

Una buona lettura non è così desueta anche se molti hanno sostituito il libro con il telefonino. Tanto per dare dei numeri, negli ultimi sette mesi l’editoria del Belpaese ha registrato una leggera diminuzione del numero di copie vendute (-0,8%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per un volume d’affari complessivo di circa 801 milioni di euro (+0,7% rispetto al 2022). Però, analizzando un anno completo, solo in Italia nel 2022 il mercato del libro è valso la bellezza di 3,429 miliardi di euro, in crescita del 10,7% rispetto al 2020, anno fortemente condizionato dalla pandemia che, forse paradossalmente, ha visto la vendita dei libri toccare uno dei punti più bassi della storia.

Uno dei motivi di forza di questo settore capace di rinnovarsi continuamente è certamente da attribuire ai libri tascabili, edizioni di dimensioni ridotte dei libri più famosi al mondo, capaci di attrarre per comodità e costi contenuti. Dal 1949 il formato tascabile in Italia ha avuto il merito di democratizzare la lettura, con un conseguente aumento del numero dei lettori: all’epoca si poteva leggere un grande classico della letteratura per sole 50 lire (il primo libro stampato in formato tascabile fu I Promessi Sposi). I libri tascabili così come li conosciamo oggi compaiono nel 1965 con le “Collane Mondadori”, acquistabili in ogni libreria ed edicola del Paese, in un formato quasi identico agli attuali libri tascabili che portiamo con noi in valigia.

Parlando di letture, è impossibile non essersi mai imbattuti nella parola BookTok. Si tratta di una specie di club del libro virtuale nato spontaneamente nel 2020 su TikTok, dove gli influencer discutono con i propri follower delle proprie letture preferite, consigliando i titoli da acquistare. E a quanto pare questi creator sono (come da definizione) in grado di influenzare il mercato grazie ai loro contenuti. Nel 2021 le case editrici hanno visto lievitare il volume delle vendite: solo per fare qualche esempio, 9% di crescita negli Stati Uniti e 16% in Italia. Il fenomeno è talmente esteso che le librerie fisiche stanno riservando apposite sezioni ai libri consigliati dagli influencer di TikTok. Se rapportiamo tutto questo al periodo estivo e alla costante diffusione (soprattutto in questa particolare stagione dell’anno) dei libri tascabili, ecco che abbiamo gli elementi per fare delle piccole previsioni sulle letture estive.