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10 Giugno 2026 - 18.15

Acqua, vento e grandine si abbattono su Marostica

Nicoletta Ugolini
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VICENZA, 10 GIUGNO – Il maltempo non dà tregua. La stagione tipica dei temporali e delle grandinate ha fatto capolino, come ogni anno, e ieri ha colpito con un violento acquazzone, raffiche di vento e grossi chicchi di grandine in particolare la zona di Marostica.

Mais, ciliegie e frutti di bosco protetti dalle reti anti-grandine sono stati presi di mira. I danni sono ancora al vaglio dei tecnici di Coldiretti Vicenza, che in queste ore stanno effettuando i sopralluoghi nell’area per stimare le conseguenze del violento episodio.

“La protezione attiva, attraverso le reti anti-grandine – commenta Coldiretti Vicenza – rappresenta una soluzione ormai divenuta irrinunciabile, tanto quanto la copertura assicurativa, che pur comportando un sacrificio per l’impresa è un paracadute che non può più prescindere dalla stessa attività agricola svolta. Un approccio pragmatico ai cambiamenti climatici è diventato indispensabile per guardare al futuro ed alla crescita di ciascuna azienda”.–

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