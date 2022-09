Abilmente autunno: la fiera della creatività torna a Vicenza

• Il più grande laboratorio esperienziale del Do It Yourself d’Italia firmato Italian

Exhibition Group torna a Vicenza per l’edizione autunnale, dal 13 al 16 ottobre

• In fiera numerose aree speciali: da “La Via delle Idee” a “Cucito su di te”, dal ricamo

moderno di “Instaembroidery” a quello più tradizionale di “Arti di Filo”

• Mostre e installazioni tessili, progetti solidali e centinaia di laboratori per mettere alla

prova la fantasia



La grande festa creativa di Italian Exhibition Group torna nei padiglioni del

quartiere fieristico berico per l’edizione autunnale di Abilmente Vicenza, dal 13 al 16 ottobre 2022. Forte

anche del successo dell’edizione romana, appena conclusa, la community degli amanti del Do It Yourself

torna a incontrarsi tra gli oltre 300 espositori presenti in fiera a Vicenza, immergendosi nei diversi mondi

della manualità creativa e tornando nelle aree più iconiche del Salone. Laboratori esperienziali, installazioni

artistiche, corsi e workshop si accompagneranno a una ricchissima offerta di materiali con i quali realizzare

qualsiasi progetto handmade.

MILLE ISPIRAZIONI CREATIVE NELLA VIA DELLE IDEE

Le menti creative più conosciute del panorama nazionale sveleranno le ultime tendenze del fai-da-te

nell’area cult La Via delle Idee, luogo di apprendimento e condivisione di nuove tecniche attraverso

creazioni, corsi e dimostrazioni, spaziando dalla bigiotteria alla tessitura, dall’uncinetto alle sculture di

pezza, dal cucito creativo ai complementi d’arredo, dalla legatoria artigianale all’ecoprinting su tessuto e

pelle, passando per il quilling e le diverse tecniche calligrafiche.

CUCITO SU DI TE: TUTTI I SEGRETI DEL TAGLIA E CUCI

Torna a Vicenza anche Cucito su di te, l’area laboratorio dedicata alla sartoria artigianale realizzata in

collaborazione con la blogger e fashion designer Gaia Segattini. Cura dei dettagli e delle rifiniture, abiti su

misura, decorazioni e pittura sui tessuti non avranno più segreti, grazie ai consigli e alle tecniche apprese

dai sarti e designer presenti in fiera, che insegneranno a chi vorrà cimentarsi con ago e filo come abbinare

colori e tessuti e a ispirarsi ai principi della moda slow, lontana dal fast fashion.

FANTASIA ALL’OPERA TRA RICAMO, MOSTRE TESSILI E LABORATORI

Anche quest’anno sarà a Vicenza Instaembroidery, lo spazio dedicato al ricamo moderno, tra disegni

ispirati al mondo naturale e ritratti accuratissimi che decorano abiti e gonne, da camicie vintage

personalizzate con motivi ispirati al Medioevo a ricami che si fondono a disegno e pittura, per capi unici al

mondo. Per mettersi alla prova col ricamo, in fiera ci saranno anche i workshop dell’area Arti di Filo, in cui

imparare le tecniche del trapunto fiorentino su seta, del punto pittura, del ricamo a filo contato e del

ricamo tradizionale sardo. Non mancheranno poi le mostre di arte tessile su scenari ispirati alla natura o

alle opere d’arte del passato, omaggi ad artisti del passato e del presente, ma anche progetti solidali

portati avanti grazie alla realizzazione di manufatti creativi e centinaia di laboratori per mettere alla prova

la fantasia di grandi e piccini.

UN AUTUNNO PIENO DI CREATIVITÀ

L’appuntamento vicentino si inserisce in un autunno pieno di ispirazioni creative: dopo la tappa romana di

settembre, il Salone delle Idee Creative arriva per la prima volta sotto la Mole, dal 20 al 23 ottobre, per il

debutto di Abilmente Torino, a Lingotto Fiere, per poi giungere nella capitale del design italiano con la

seconda Abilmente Milano, al Superstudio Maxi, dal 3 al 6 novembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.abilmente.org/it e i canali ufficiali del

Salone su Facebook, Instagram, Youtube.

FOCUS ON ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition

Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande

pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2022 fissa in calendario cinque edizioni (una in primavera e quattro in

autunno). Le prossime in programma: