33enne marocchino arrestato in Germania: aveva sfregiato un gioielliere padovano con l’acido

Un marocchino di 33 anni è stato rintracciato ed arrestato in Germania ed ora deve rispondere di una pesante accusa: rapina aggravata. L’episodio risale al 22 gennaio 2020, quando rapinò un gioielliere padovano in via Tiziano Aspetti. Lo avvicinò all’orario di chiusura mentre era diretto verso la propria automobile. Per rubargli il borsello gli lanciò l’acido provocandogli gravi lesioni. I soldi però non si trovavano nel borsello ma in tasca della vittima.

Nell’occasione, gli lanciò una bottiglia di acido muriatico addosso dopo avergli chiesto di consegnargli i soldi dell’incasso.