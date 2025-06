27enne vicentina ubriaca chiama un amico per aiutarla: lui è positivo alla cocaina. Denunciati entrambi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Castelfranco Veneto (TV), 18 giugno 2025 – Voleva evitare guai peggiori dopo essere stata sorpresa al volante ubriaca, ma l’amica che ha chiamato per aiutarla è finita a sua volta nei guai. È quanto accaduto nella notte tra domenica e lunedì in via Borgo Padova, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco hanno denunciato due persone, già note alle forze dell’ordine.

Protagonista dell’episodio è una 27enne vicentina, fermata alla guida della sua Toyota Aygo con un tasso alcolemico di 1,55 grammi per litro, oltre tre volte il limite consentito. Dopo l’accertamento, la giovane ha cercato di evitare ulteriori sanzioni chiedendo aiuto a un conoscente 37enne della provincia di Padova, che è giunto sul posto con una Fiat Punto per prelevare l’auto.

Anche l’uomo, però, è stato sottoposto a controllo: il test salivare ha rilevato tracce di cocaina, che ha ammesso di aver assunto il giorno precedente. Ha inoltre rifiutato di sottoporsi agli esami biologici presso l’ospedale.

Per entrambi sono scattati il ritiro della patente e la denuncia. La Toyota Aygo è stata sequestrata ai fini della confisca.

Dal Comando provinciale dell’Arma sottolineano come l’episodio confermi “la costante attività di prevenzione e controllo sul territorio a tutela della sicurezza stradale e dell’incolumità pubblica”.