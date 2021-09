Ladro pedina disabile e gli sfila lo smartphone

Il Giornale di Vicenza riporta del furto subito da un disabile in via Gorizia. Il fatto è avvenuto giovedì sera: T., questa l’iniziale della vittima, 36 anni, affetto da autismo, è stato derubato del proprio cellulare. Il furto è stato denunciato alla questura e ora proseguono le indagini per trovare il ladro.

I fatti: giovedì T., amante della fotografia, stava passeggiando per il centro storico per fare qualche foto con il suo smartphone, quando il ladro ha iniziato a pedinarlo. Dopo aver fatto qualche scatto, la vittima ha messo il telefono nel marsupio e si è diretto in piazza Castello. Il delinquente, descritto come un giovane di origine nordafricana, ha colpito all’incrocio tra via Gorizia e viale Roma, prima chiedendo soldi alla vittima, quindi, approfittando delle difficoltà di T., aprendogli il marsupio e sfilandogli il telefono.

Sul posto c’erano diverse persone, ma non si sono rese conto della situazione di pericolo. T. ci ha messo un po’ per riprendersi dallo choc, quindi ha avvertito il fratello via WhatsApp grazie ad un altro telefono di sua proprietà. Avvertito il 113, è iniziato il pattugliamento delle volanti; T. ha fornito una descrizione del ladro.