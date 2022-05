18enne accerchiato e picchiato in discoteca a Vicenza: indagano i carabinieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella mattinata di domenica 15 maggio 2022, al pronto soccorso dell’ospedale civile “San Bortolo” di Vicenza, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.RM, su richiesta di un cittadino residente in un’altra provincia, sono intervenuti a seguito delle lesioni personali dolose in concorso, subite dal figlio diciottenne dell’uomo.

Il ragazzo, durante la nottata, all’interno della discoteca “Villa Bonin”, senza nessun apparente motivo, sarebbe stato dapprima colpito al volto con un pugno da un ignoto individuo e successivamente accerchiato ed aggredito da un numero imprecisato di persone che lo avrebbero percosso ripetutamente procurandogli anche dei tagli. Gli autori del fatto si sono dileguati. La vittima, in discrete condizioni di salute, è stata successivamente trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Indagini in corso da parte dei carabinieri.