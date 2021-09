16enne stagista molestata in tribunale: condannato 69enne

Il Giornale di Vicenza riporta della condanna a carico di G.L., vicentino di 69 anni, cui il giudice ha inflitto una pena di poco inferiore ad un anno (sospesa con la condizionale) per violenza sessuale aggravata ai danni di una sedicenne.

Il fatto è accaduto lo scorso 13 gennaio 2020: lei studentessa liceale, 16 anni, impegnata nell’alternanza scuola-lavoro; lui pensionato di 69, ora volontario del tribunale. L’incarico attribuito all’uomo è quello di far capire alla ragazza come funziona l’archivio del palazzo di giustizia, solo che ne avrebbe approfittato per molestare la giovane. A quanto pare, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, la ragazzina aveva subito detto quanto le era accaduto; quel giorno, l’indagato l’aveva accompagnata nell’archivio, al piano interrato, dove le avrebbe appoggiato le mani sui fianchi, l’avrebbe sollevata di peso e l’avrebbe baciata sulla guancia; quindi, poco dopo, in ascensore, le avrebbe tenuto le mani ancora sui fianchi in ascensore.

Scioccata, la giovane, sconvolta dalle libertà che si è presa con lei il pensionato, ha detto anche che l’uomo si sarebbe lasciato andare ad alcune espressioni verbali poco gentili. La difesa dell’uomo è totalmente opposta: sostiene non ci fosse morbosità e che si trattasse solo di una manifestazione d’affetto.