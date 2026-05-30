𝗨𝗜𝗟𝗖𝗔, UN SINDACATO CHE CRESCE E METTE AL CENTRO LE PERSONE: A VENEZIA IL CONGRESSO NAZIONALE

Un’organizzazione radicata nei territori, in costante crescita e orientata a rafforzare il proprio ruolo al servizio dei lavoratori. A Venezia si è svolto il congresso nazionale della UILCA, il sindacato della UIL che rappresenta i lavoratori del settore bancario, assicurativo e delle esattorie. Un appuntamento che ha consentito di fare il punto sullo stato di salute dell’organizzazione, sulle sfide che attendono il mondo del lavoro e sulle prospettive future di un sindacato che punta a essere sempre più efficiente, autorevole e vicino alle persone. Dai lavori congressuali è emersa la volontà di consolidare il percorso di crescita degli ultimi anni, rafforzando la tutela dei lavoratori e la capacità di rappresentare un settore in continua trasformazione.