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30 Maggio 2026 - 10.20

𝗨𝗜𝗟𝗖𝗔, UN SINDACATO CHE CRESCE E METTE AL CENTRO LE PERSONE: A VENEZIA IL CONGRESSO NAZIONALE

Elisa Santucci
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Un’organizzazione radicata nei territori, in costante crescita e orientata a rafforzare il proprio ruolo al servizio dei lavoratori. A Venezia si è svolto il congresso nazionale della UILCA, il sindacato della UIL che rappresenta i lavoratori del settore bancario, assicurativo e delle esattorie. Un appuntamento che ha consentito di fare il punto sullo stato di salute dell’organizzazione, sulle sfide che attendono il mondo del lavoro e sulle prospettive future di un sindacato che punta a essere sempre più efficiente, autorevole e vicino alle persone. Dai lavori congressuali è emersa la volontà di consolidare il percorso di crescita degli ultimi anni, rafforzando la tutela dei lavoratori e la capacità di rappresentare un settore in continua trasformazione.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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