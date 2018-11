VENETO – Padroni poveri, il Veneto paga cure animali

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Entro l’estate prossima il Veneto avrà una legge per garantire le necessarie cure veterinarie agli animali da compagnia delle persone, anziani in primis, in situazioni di difficoltà economica”: l’annuncio è arrivato ieri dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, intervenuto a Conegliano alla presentazione del “Progetto prima visita e vaccinazione degli animali d’affezione di persone e anziani indigenti” riferito al Distretto Pieve di Soligo dell’Ulss 2. ANSA