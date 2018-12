Controlla il gas, fa mettere soldi e oro in frigo e poi la deruba

Ieri a mezzogiorno è andata in scena l’ennesima truffa ai danni di una persona anziana da parte di un finto tecnico del gas. Nonostante i continui appelli delle forze dell’ordine e le ripetute notizie di cronaca che riportano episodi fotocopia. La vittima è una donna di 80 anni residente in Strada Paradiso a Vicenza, in una bifamiliare a due piani.

Il finto tecnico è un uomo con forte accento dell’Est che si è presentato a casa della donna riferendo di essere incaricato al controllo consumo e qualità di acqua e gas. L’uomo ha circuito la signora dicendole di avvertire uno strano odore di gas. L’anziana ha iniziato a tossire, probabilmente indotta da qualche sostanza che il truffatore ha diffuso nell’aria.

Preoccupata, la donna, temendo che effettivamente potesse esserci una perdita, ha permesso al falso tecnico di entrare. Questi le ha detto di raccogliere le cose preziose di metterle nel frigorifero per preservarle dall’ossidazione e da un’eventuale esplosione. Dopo aver finto di eseguire alcune operazioni si è allontanato in direzione di Ca’ Balbi, portando con sé quanto era stato messo nel frigo (due fedi d’oro, compresa quella del marito defunto, 150 euro in contanti e i documenti presenti nel portafogli.

Solo dopo essersi accorta di essere stata truffata ha chiamato la polizia che si è portata sul posto con una pattuglia delle volanti.