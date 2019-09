A Schio torna “Puliamo il Mondo”

Anche il Comune di Schio ha aderito all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” promossa a livello internazionale per liberare dai rifiuti i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo, nella giornata del 21 settembre. Il ritrovo è fissato per le ore 9.00 al parco della Valletta – zona campetto da calcio – dove sarà consegnato ai volontari il kit per i lavori di pulizia. Al termine , previsto per le ore 12.00, l’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo Val Leogra – offrirà un piatto di pasta a tutti i partecipanti.