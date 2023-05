Zoppello alla corte di Obama

Alla fine il primo ha capitolato.

Lucio Zoppello, come Tosetto, lunga militanza prima in Forza Italia, poi nel PdL, ha sciolto le riserve ed ha chiuso l’accordo, sembra non l’apparentamento, con Giacomo Possamai e il Centrosinistra che lo sostiene.

La notizia circola da alcune ore e sembra sia fondata.

Il mercanteggiamento che scandalizza i tifosi del Centrosinistra e attribuito a Rucco, va a segno per primo a Possamai che porta a casa Lucio Zoppello e il suo suggeritore Marco Lunardi, anche lui ex assessore di Rucco e considerato il principale attore del traghettamento a sinistra di Zoppello.

Come da copione, si predica in un modo e si pratica il contrario.

Ovvio che l’accordo con Rigeneriamo Vicenza verrà raccontato come “programmatico” e come l’adesione di un ex forzista al Sol dell’Avvenire, sedotto dal fascino della versione vicentina di Barak Obama, quindi nessuno parli di tradimento o salto della quaglia. Alla fine, in realtà, lo è e la differenza tra lui e Tosetto è solo nei tempi. Uno il salto l’ha fatto prima, Lucio e Marco lo fanno adesso. Se ingraniamo poi il racconto al contrario, è assai probabile che il baratto sia già definito, con poltrone e incarichi in cambio di voti. Si fa, ma non si dichiara, e scende il velo dell’indignazione per chi si permette di insinuare il contrario.

Alla fine, se è così dovremo fare come dicevano Battisti e Mogol qualche anno fa, “lo scopriremo solo vivendo”.

E magari contando gli incarichi e le poltrone per Zoppello e Lunardi.