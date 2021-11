Zaia: “Stagione critica, rischio aumento contagi. Distanziamento e mascherina”

La conferenza stampa da Venezia di oggi di Luca Zaia.

DATI —- “In totale abbiamo fatto più di 16 milioni tamponi da inizio pandemia. I positivi di oggi sono 11.300, un +336 nelle ultime 24 ore su 15.736 tamponi, incidenza 2.16%. Sono 257 i ricoverati totali (+9), 218 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Una settimana fa le intensive erano 30, sostanziale tenuta ma ci sono. Il totale dei morti è 11.834 (+1)”.

CONTAGI —- “La situazione è presto detto che se non usiamo la mascherina all’aperto o al chiuso in caso di assembramento, aumentiamo i contagi. Oggi siamo all’84,5% di Veneti vaccinati o che hanno intrapreso il percorso di vaccinazione. Una situazione di tenuta del comparto ospedaliero, innegabili incrementi di contagi dati dalle molteplici occasioni di assembramento. La vaccinazione è libera ma invito gli over 50 a vaccinarsi per limitare i danni dal contagio. Siamo preoccupati per questo leggero aumento di ricoverati, ora la gestione è sostenibile, ma dobbiamo stare attenti.”

TERAPIE —– “Ricordo che in Veneto non esiste la vigile attesa e che sono migliaia le persone curate a domicilio, la decisione sulle terapie spetta al medico di base che decise in base alla situazione”.

TERZA DOSE — “Nelle case di riposo tutti gli aventi diritto hanno aderito alla terza dose, abbiamo chiesto di spingere l’acceleratore sulle persone più fragili. Intorno al 9-10 novembre pensiamo di aver completato il terzo giro di vaccinazione nelle Rsa”