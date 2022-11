Zaia: “L’Autonomia è differenziata: chi la vuole ce l’ha”

“Ricordiamo a quelli che non leggono le carte che questa Autonomia chi la vuole ce l’ha, chi non la vuole non ce l’ha”.

Lo ha puntualizzato oggi a Roma il presidente del Veneto Luca Zaia, precisando che “si chiama differenziata proprio per questo motivo”.

Ha inoltre detto: “L’Autonomia non è la secessione dei ricchi, ma la richiesta di dare più competenze a chi la vuole, è scritta in Costituzione. Se qualcuno è contro l’Autonomia è contro la Costituzione”



“E’ l’occasione per portare efficienza nei territori – ha aggiunto prima dell’incontro con il ministro Calderoli – , lo abbiamo dimostrato con molte competenze. Ad esempio la gestione da parte delle regioni della partita del Covid è stata la dimostrazione che lo si può fare in maniera assolutamente vincente”..