Vola con l’auto nella corsia opposta dell’autostrada e finisce contro un camion che trasporta gas: chiuso tratto della A4

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Incidente stamane alle 6.30 in autostrada A4 (direzione Trieste) all’altezza della stazione di servizio di Fratta (fra Cessalto e Latisana). Il conducente ha perso il controllo del veicolo finendo sulla corsia opposta andando ad impattare contro la parte posteriore di un camion autocisterna che trasportava gas butano. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente, preso in carico, in gravi condizioni dai sanitari del Suem 118.