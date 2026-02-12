Vo’ on the Folks: il 21 febbraio doppio concerto a Brendola nel trentennale del festival

Le cantanti Namritha Nori e Sarita Schena sul palco della Sala della Comunità di Brendola, per la XXX edizione di Vo’ on the Folks. Sabato 21 febbraio alle ore 21 va in scena un doppio concerto tutto al femminile per la seconda serata del festival diretto da Paolo Sgevano, che quest’anno celebra il suo trentennale. Dopo il concerto sold out della serata inaugurale con TengerTon dalla Mongolia, il viaggio musicale del Vo’ on the Folks conduce idealmente gli spettatori in Asia e Sud America per un incontro tra culture, stili e sonorità differenti.

Ad aprire la serata sarà la cantante e songwriter italo-indiana, Namritha Nori. La sua musica è il frutto della ricerca delle sue molteplici radici, dall’India all’Italia attraverso il Medio Oriente, e della contaminazione di culture e influenze musicali che le appartengono: dal mondo ebraico-sefardita, arabo, all’Anatolia, mescolando questi linguaggi alla musica classica occidentale e all’ethno-jazz. Dal vivo, accompagnata dal musicista greco Evaggelos Merkouris (all’oud) e da Alvise Seggi (al violoncello) presenta il suo recente progetto discografico, “Traces and Roots”(Moonlight Records, 2024), in cui alterna composizioni originali a brani della tradizione greco-sefardita.

Il secondo live della serata vedrà protagonista, invece, la cantante e attrice italo-argentina Sarita Schena, accompagnata sul palco da Giuseppe De Trizio (chitarra classica) e Claudio Carboni (sax soprano). Il trio proporrà un viaggio tra musica e parole che racconta i “Sud del mondo” e in particolar modo la tradizione del Tango e del Sud America. In scaletta composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve e Chavela Vargas. Il proposito di questo progetto è quello di omaggiare nel linguaggio della musica, dei ricordi e della memoria storica, i più grandi autori figli dei “due mondi”.

Organizzato e promosso dalla Sala della Comunità di Vo’ di Brendola e Frame Evolution, con il sostegno dell’assessorato alla Cultura del Comune di Brendola e della Banca delle Terre Venete e il patrocinio della Provincia di Vicenza, il festival “Vo’ on the Folks” rappresenta uno spazio privilegiato per la riscoperta e la tutela di preziose tradizioni da conservare e tramandare, rilette in chiave contemporanea.

Info e prenotazioni:

Sala della Comunità – via Carbonara, 28 – Brendola (Vicenza) – tel. 0444 401132.

www.saladellacomunita.com– info@saladellacomunita.com.

Ingresso singolo spettacolo: INTERO 15 euro – RIDOTTO (soci Sala e ragazzi fino a 14 anni) 14 euro.



