Violenza sulle donne: le coperte di Viva Vittoria tappezzano piazza dei Signori

Nel weekend tra oggi, sabato 19, e domani, domenica 20 novembre, oltre 2 mila coperte di Viva Vittoria, realizzate dai volontari che hanno aderito al progetto contro la violenza sulle donne, sono state esposte ricoprendo l’intera superficie della piazza. Realizzate con 8 mila quadrati lavorati ai ferri o all’uncinetto e poi assemblati a quattro a quattro con il filo rosso donato dall’associazione, le coperte si potranno acquistare nel corso di entrambi i giorni, dalle 9 alle 19. Acquistandole si sosterrà il progetto per le donne vittime di violenza “La valigia di Caterina”. Nel corso dell’evento anche letture e musica alla chiesa di San Vincenzo.

Il progetto nazionale Viva Vittoria è promosso in città dall’associazione Come un incantesimo con il patrocinio del Comune di Vicenza, il sostegno dell’associazione Donna Chiama Donna e l’adesione della Biblioteca Bertoliana. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto, tramite Donna Chiama Donna, al progetto promosso dall’assessorato alle politiche sociali “La Valigia di Caterina”, per il reperimento di fondi e servizi per affiancare le donne nel momento che segue l’affrancamento dalla spirale della violenza.

Il programma delle giornate

Sabato 19 e domenica 20, a partire dalle 6, le coperte verranno sistemate attraverso una grande catena umana partendo dall’ex negozio di contra’ del Monte 10, messo a disposizione dall’assessorato comunale al patrimonio fin da quest’estate per le attività dei volontari di raccolta e assemblaggio dei quadrati. Verrà in questo modo tappezzata l’intera piazza dei Signori, dove sarà steso un telo a protezione delle coperte. Le coperte saranno raccolte nel corso della notte.

Dalle 9 alle 19 di entrambi i giorni le coperte saranno quindi a disposizione per l’acquisto tramite un’offerta libera con un valore minimo di 20 euro

I cittadini sono invitati a partecipare al passamano per la stesura delle coperte in piazza dei Signori.

Durante le due giornate alla chiesa di San Vincenzo, in piazza dei Signori, ci saranno letture, musica e rappresentazioni.

Nel dettaglio, sabato si terranno le letture di Matteo Balbo, alle 11 tratte da Luigi Meneghello, e di Paola Rossi, alle 14 e alle 15.30 da Michela Murgia. Alle 15 Lando Francini leggerà e racconterà “La bella sirena” accompagnato dal canto di Antonella Marcon e Deborah De’ Toffoli. Alle 16 Gianmaria Sberze proporrà dei brani antichi di amor cortese. Alle 17 Debora Vicentini si esibirà con il reading musicale “Maria spicca il volo” e alle 18 si terrà “Livello 4”, letture al femminile tra contemporaneità e mito.

Domenica alle 10.30 si svolgerà un momento istituzionale alla chiesa di San Vincenzo con i rappresentanti delle autorità cittadine, dei Comuni aderenti e delle associazioni impegnate nell’iniziativa. Per il Comune di Vicenza sarà presente l’assessore al patrimonio Roberta Albiero.

Si proseguirà alle 11.30 con le letture di Francesca Tres da Stefania Bertola e alle 12 con Carlo Presotto da Loretta Napoleoni. Seguiranno le esibizioni dei cantautori Davide Peron, alle 15, e Fabio Cardullo, alle 17. In conclusione dj set alle 18 con Chemikangelo.

Il progetto

Partito in città a marzo di quest’anno il progetto nazionale Viva Vittoria nasce a Brescia nel novembre 2015 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Attraverso un’opera relazionale condivisa, l’iniziativa ha coinvolto uomini e donne nella realizzazione di migliaia di coperte che hanno rivestito piazza Vittoria per quattro giorni. Ad oggi hanno aderito a Viva Vittoria 22 città e nel 2023 è prevista un’edizione anche in Germania. Dal dicembre 2021 anche Vicenza è entrata nella rete delle “sorelle di Viva Vittoria”, come vengono chiamate le città che chiedono di aderire.