Villa Valmarana – Disponibile per i matrimoni anche il salone della Foresteria

Raddoppiano le location di villa Valmarana ai Nani dove sarà possibile celebrare i matrimoni civili e costituire le unioni civili. Oltre alla sala di Ifigenia, sarà adesso a disposizione degli sposi anche il salone centrale della Foresteria.

La decisione è stata presa dal Comune, su richiesta della proprietà di villa Valmarana, e approvata in occasione del provvedimento di rinnovo per altri tre anni del contratto di comodato d’uso gratuito che disciplina i rapporti tra l’amministrazione e il prestigioso edificio.

“Il salone centrale della Foresteria della villa – spiega l’assessore con delega ai servizi demografici Valeria Porelli –è più capiente rispetto a quello della Palazzina e si presta maggiormente all’attuale situazione, che richiede una prudenziale distanza tra gli ospiti. Il salone è già stato, inoltre, individuato da alcune coppie per la celebrazione del proprio matrimonio nei prossimi mesi. Si amplia quindi la proposta di spazi in sedi private dove i cittadini possono scegliere di convolare a nozze, che comprende, oltre alle location di villa Valmarana, anche la prestigiosa villa La Rotonda. Naturalmente restano a disposizione le sedi istituzionali, come la splendida sala degli Stucchi a Palazzo Trissino ad uso anche gratuito per i residenti”.

Le coppie che decideranno di sposarsi in villa Valmarana, così come alla Rotonda, dovranno corrispondere all’amministrazione 1.000 euro per il servizio comunale offerto. Alla proprietà dell’edificio in via dei Nani, 8 è invece richiesto di promuovere le attività culturali e turistiche di Vicenza, distribuendo materiali promozionali sugli eventi promossi dal Comune. Non riguardano il Comune gli accordi tra le coppie e il proprietario rispetto ai costi di affitto della villa per la celebrazione e gli eventuali festeggiamenti.

Sono già in programma per i prossimi mesi estivi quattro matrimoni a villa Valmarana e uno alla Rotonda.

Per quanto riguarda il 2021, sono stati celebrati 137 matrimoni in sala degli Stucchi, 6 al Teatro Olimpico e uno a Villa Valmarana; mentre sono state 8 le unioni civili costituite in sala degli Stucchi. Per l’anno in corso, ad oggi, si contano 38 matrimoni e una unione civile a palazzo Trissino.

