Vigili del fuoco recuperano pappagallo in cima a un albero (FOTO&VIDEO)

È servita l’autoscala dei vigili del fuoco per recuperare “Totò” un pappagallo scappato di casa e rifugiatosi per due giorni in cima ad un ciliegio. Il salvataggio dell’animale questa mattina in via Via Veneto a Meledo di Sarego, quando i vigili del fuoco sono riusciti con un retino a catturare l’animale e riconsegnarlo alla proprietaria, molto preoccupata per la salute del pennuto abituato a vivere in casa.