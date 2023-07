Vielmo con Bellò dal sindaco Possamai

Il sindaco Giacomo Possamai con l’assessore allo sport Leone Zilio ha accolto oggi a Palazzo Trissino gli alpinisti vicentini Mario Vielmo e Tarcisio Bellò, al rientro dal Pakistan.

Erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Lonigo, Pierluigi Giacomello, e di Quinto Vicentino Stefano Ferrarini, da cui provengono i due scalatori, e il presidente del Cai di Vicenza Giovanni Vaccari in rappresentanza delle sezioni vicentine del Club Alpino Italiano.

E stata l’occasione per ascoltare direttamente da Mario Vielmo il racconto della conquista del Nanga Parbat, il suo tredicesimo Ottomila scalato senza uso di ossigeno supplementare, e l’impegno di Bellò per l’intera squadra.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato che Mario Vielmo ha perseguito con grandissima determinazione e preparazione – ha detto il sindaco Possamai – E lo siamo ancora di più perché questo successo arriva dopo che Mario e Tarcisio, l’anno scorso, avevano saputo rinunciare all’attacco finale alla cima per le condizioni proibitive della montagna che aveva improvvisamente cambiato volto, con lo zero termico a oltre seimila metri. Un insegnamento, quello della capacità di valutare il pericolo e saper fermarsi, importante quanto lo spirito di sacrificio con cui Vielmo ha preparato e portato a termine questa nuova spedizione. Senza dimenticare la grande umanità che contraddistingue questi nostri scalatori, impegnati a promuovere, nel poverissimo quanto suggestivo nord del Pakistan, la costruzione del Cristina Castagna Center, un centro dove far decollare la prima Scuola nazionale di alpinismo pakistana”.