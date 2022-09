VICENZA – Vigili e carabinieri passano al setaccio Campo Marzo: due denunciati

Un’operazione congiunta del nucleo operativo speciale della polizia locale e dei carabinieri della stazione di Vicenza messa in atto per contrastare lo spaccio a Campo Marzo, martedì pomeriggio ha portato all’identificazione di 10 persone, a due denunce e a una segnalazione alla Prefettura.

L’intervento delle forze dell’ordine, che hanno operato con l’ausilio delle pattuglie antidegrado e dell’unità cinofile della polizia locale, ha preso le mosse dal comportamento sospetto di una coppia, osservato attraverso le telecamere di videosorveglianza. Le due persone, successivamente identificate come T.S. , 36 anni, e B.J. , 33 anni, si sono avvicinate a E.P, 22 anni, con il quale hanno avuto uno scambio sospetto. Fermati e accompagnati al distaccamento di polizia locale di Campo Marzo, i due sono stati trovati in possesso di tre dosi di cocaina, inoltre la giovane è risultata colpita da Foglio di via dalla città di Vicenza per tre anni emesso dal questore. Per questomotivo, oltre ad essere stata segnalata alla Prefettura per il consumo della droga, è stata denunciata per l’inottemperanza all’ordine di via.

Nel frattempo i carabinieri e gli agenti hanno raggiunto il terzo uomo e lo hanno fermato mentre cercava di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta, percorrendo contromano viale Verdi. Portato a sua volta al distaccamento, gli sono stati sequestrati 85 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio per la quale è stato denunciato.

Nel corso del pomeriggio i successivi controlli hanno portato all’identificazione di una decina di persone, mentre il cane antidroga Aria ha setacciato la zona per escludere che fosse stata nascosta altra droga.