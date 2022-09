VICENZA – Trovato con 25 dosi di eroina e 5 di cocaina: arrestato 23enne

Si è conclusa con un arresto e una persona segnalata in prefettura l’operazione portata a termine nel pomeriggio di mercoledì 14 settembre dall’unità Nos della polizia locale, mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz ha avuto inizio dal distaccamento di campo Marzo verso le 15.55, quando gli agenti hanno notato tramite il sistema di videosorveglianza presente nell’area uno scambio sospetto tra due persone.

L’intervento delle pattuglie in borghese ha permesso di fermare l’acquirente, che si stava allontanando a bordo di un ciclomotore. A.B. di 44 anni, è stato trovato in possesso di una dose di eroina di 0,19 grammi. Altre due pattuglie in borghese hanno raggiunto il pusher I.O.S., di 23 anni, che nel frattempo si stava spostando in bicicletta. Una volta raggiunto, il pusher ha tentato di cambiare strada repentinamente e di disfarsi di un sacchetto di nylon. Gesto che non è sfuggito agli agenti, i quali hanno recuperato il sacchetto, rinvenendo 25 involucri termosaldati all’estremità, contenentieroina (uguale a quella venduta all’acquirente), per un peso pari a 6,55 grammi, e cinque dosi di cocaina per un peso pari a 0,66 grammi. Durante la perquisizione sono stati trovati anche 117 euro, frutto dell’attività criminale.

La fotosegnalazione ha rivelato che il pusher era già noto alle forze dell’ordine per reati di spaccio. Visti il consistente quantitativo di droga rinvenuto, l’eterogeneità, le modalità di custodia, e la suddivisione delle sostanze stupefacenti funzionale a una comoda cessione, nonché la vicinanza del luogo dello scambio ad un parco giochi, il pusher è stato arrestato per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il rito per direttissima, svolto ieri mattina, ha convalidato l’arresto e il sequestro delle sostanze e dei soldi. Per la condanna definitiva si svolgerà un processo, richiesto dall’avvocato difensore e previsto a gennaio. Nel frattempo il giudice ha stabilito l’obbligo di firma al distaccamento di campo Marzo per due volte alla settimana.

L’acquirente è stato segnalato alla prefettura in qualità di assuntore di sostanza stupefacente e gli è stata ritirata la patente. Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo.