VICENZA – Spaccia eroina: arrestato 33enne, segnalato cliente 37enne

VICENZA – Mercoledì 7 settembre, alle 15.40 in strada Delle Beregane, i carabinieri della Sezione

Radiomobile del N.O.RM, hanno arrestato in flagranza di reato per

detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Okoduwa Endurance, nigeriano

trentatreenne, domiciliato in città, gravato da precedenti, attualmente sottoposto alla misura

cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Vicenza e hanno segnalato come assuntore di

sostanze stupefacenti, un cittadino italiano trentasettenne residente nel veronese.

L’arrestato, che poco prima è stato sorpreso nell’atto di cedere 9 dosi di sostanza

stupefacente del tipo eroina, del peso complessivo di gr. 2.23, per un corrispettivo di €

80,00, immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in

possesso della somma di € 500,00, ritenuta provento di attività di spaccio.

L’arrestato al termine delle formalità di rito veniva associato alla casa circondariale di

Vicenza, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, come disposto dalla

competente autorità giudiziaria.