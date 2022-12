VICENZA – Ruba in un’auto parcheggiata: arrestato 26enne

La scorsa notte, intorno alle ore 4,30 circa, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura hanno tratto in arresto A. A., cittadino algerino di anni 26, sorpreso nei pressi di Via Cimone a bordo di un’autovettura in sosta mentre rovistava nell’abitacolo con l’intenzione di rubare quanto vi era custodito.

Il proprietario del veicolo, attirato dalla presenza sospetta di uno sconosciuto che si aggirava attorno alla sua vettura utilizzando la torcia di un cellulare.

Dopo essere sceso in strada ed aver constatato che, nel frattempo, il soggetto aveva forzato la porta dell’automobile e si era introdotto all’interno dell’abitacolo con l’intento di rubare il contenuto, subito, chiamando il numero di emergenza 113, il proprietario del veicolo dapprima provvedeva a lanciare l’allarme alla Centrale Operativa della Questura, la quale si attivava immediatamente inviando nel luogo segnalato le Pattuglie delle “Volanti” in quel momento dispiegate sul territorio cittadino nella consueta attività di prevenzione generale; quindi, decideva all’istante di interrompere l’azione criminale del malfattore, cercando di estrarlo dalla vettura e bloccarlo. Nell’occasione, però, il ladro metteva in atto una reazione e, nel tentativo di darsi alla fuga, sferrava un pugno al volto ed iniziava ad aggredire con violenza il proprietario dell’auto.

La vittima, nonostante la reazione del ladro, riusciva a trattenerlo fino all’arrivo delle due Pattuglie della Polizia di Stato che, dopo averlo ammanettato, lo traevano in arresto per il reato di tentata rapina aggravata .

Al termine delle procedure di fotosegnalamento e delle attività di Polizia Giudiziaria, A. A. veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza a disposizione della Procura della Repubblica.