VICENZA – Rompe quadro elettrico di un condominio per poter rubare (e si ferisce): arrestato 21enne

Stamane alle 7 circa, a Vicenza, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, Lamanna Daniele, ventunenne, senza fissa dimora, gravato da pregiudizi di polizia.



Medesimo, alle ore 04.50 circa, in viale Verona di questo capoluogo, introdottosi nel cortile

di un condominio, dapprima danneggiava il quadro elettrico dell’impianto di illuminazione, con lo scopo di causare un black-out e quindi approfittare del buio per forzare un’autovettura parcheggiata nel cortile e rubarne gli oggetti/valori dall’abitacolo.



Nello strappare i cavi elettrici si procurava altresì delle lesioni.



Successivamente utilizzando un grosso sasso tentava di infrangere il cristallo dell’autovettura riuscendo solo a danneggiarne la carrozzeria.

Un abitante del condominio insospettito dai rumori allertava il 112 e dopo mochi minuti i militari in servizio di pattuglia individuavano e bloccavano il soggetto.

Il giovane veniva accompagnato prima presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Vicenza per le cure del caso, e una volta dimesso, portato in caserma. Espletate le formalità di rito veniva tradotto presso il Tribunale di Vicenza ove, a seguito di udienza, veniva convalidato l’arresto e su richiesta di applicazione della pena, veniva condannato a mesi dieci di reclusione con pena sospesa.