VICENZA – Rinnovata la gara per l’ex Centrale del Latte: sarà pronta per l’estate 2023

L’area dell’ex centrale del latte sarà completamente riqualificata entro l’estate del 2023. Con questo obiettivo la giunta ha destinato 500 mila euro provenienti dell’avanzo di amministrazione alla nuova gara per la realizzazione del secondo lotto, ovvero quello della palazzina storica e dell’ampia area destinata a verde, dove i lavori si sono interrotti in seguito alla risoluzione in danno del contratto d’appalto con la ditta assegnataria.

“Con questi 500 mila euro – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron portiamo a 2 milioni e 600 mila euro la somma a base d’asta per la realizzazione del secondo lotto. Questa nuova cifra tiene conto sia dell’adeguamento dei prezzi dal 2017, sia delle modifiche al progetto introdotte in seguito alle indicazioni della Soprintendenza”.

“Grazie alla costituzione dell’avanzo di amministrazione da 2 milioni e 100 mila euro destinato agli investimenti – ha aggiunto l’assessore al bilancio Marco Zocca – possiamo far fronte alle esigenze di questo e di altri lavori pubblici, gravati in particolare dagli aumenti dei costi, senza andare a ridurre il numero degli interventi previsti dal piano triennale delle opere pubbliche. In questo caso, inoltre, la variazione di bilancio è fondamentale per dare il via alla gara e ai successivi 12 mesi di cantiere nei tempi previsti dal bando periferie, che richiede la conclusione delle opere entro il 2023 per l’erogazione dell’importante finanziamento concesso”.

Il recupero dell’ex centrale del latte, del valore di oltre 4 milioni di euro finanziati con il bando periferie, prevede la riqualificazione di una superficie complessiva di circa 9000 metri quadrati. Il primo stralcio dei lavori ha riguardato la palazzina d’angolo, assegnata alla guardia medica, il box auto e le aree esterne, mentre il secondo lotto, relativo alla riqualificazione della palazzina storica e dell’ampia area esterna destinata a verde, ripartirà proprio in seguito alla nuova gara.