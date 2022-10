VICENZA – Rifiuto selvaggio: sei sanzioni per un totale di 1300 euro

Ammonta a 1.300 euro l’importo complessivo delle sanzioni elevate nei giorni scorsi dalla polizia locale nell’ambito di una serie di controlli volti a contrastare l’abbandono dei rifiuti nei quartieri attraverso l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza su auto civetta.

I sei trasgressori sono stati pizzicati dagli agenti nelle isole ecologiche di via Bortolan e viale Trieste grazie ai filmati delle telecamere.

Quattro sanzioni da 300 euro ciascuna sono state elevate per abbandono all’esterno dei cassonetti di rilevanti quantità di sacchetti contenenti rifiuti mentre due da 50 euro l’una per errata modalità di conferimento.

“Oltre a creare una situazione di evidente degrado – spiega l’assessore all’ambiente Simona Siotto – i comportamenti illeciti accertati lasciano l’isola ecologica in condizioni intollerabili dal punto di vista igienico-sanitario. Per questo motivo prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti da parte della polizia locale per una città per sanzionare i gesti di inciviltà di persone che non hanno rispetto né per l’ambiente né per la città”.